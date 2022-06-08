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Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu
Akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
- 08.06.2022 - 21:52
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor...
Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Caddeleri su bastı
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
DHA'ya göre belediye ekipleri, suyla dolan yolların tahliyesi için çalışma başlattı.