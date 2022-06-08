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    Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu

    Akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
    • 08.06.2022 - 21:52
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    Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu

    Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor...

    Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Caddeleri su bastı

    Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

    DHA'ya göre belediye ekipleri, suyla dolan yolların tahliyesi için çalışma başlattı.

    Kayseri de sağanak yağmur etkili oldu #1

    Kayseri de sağanak yağmur etkili oldu #2


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