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    Kayseri'de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi

    Kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki H.D.'nin cansız bedeni köpeğinin havlaması sayesinde bulundu.
    • AA
    • 30.04.2021 - 15:39
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    Kayseri'de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi

    Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanın 13. katında tek başına kalan 54 yaşındaki H.D'den haber alamayan komşuları, evinde beslediği köpeğinin de sürekli havlamasından şüphelenince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

    Olay yerine polis ve sağlık ekibi ile Talas Belediyesinin patievi görevlileri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    KÖPEK KORUMAYA ALINDI

    H.D'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı, köpek de patievine götürüldü.

    Kayseri de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi #1

    Kayseri de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi #2

    Kayseri de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi #3

    Kayseri de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi #4

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