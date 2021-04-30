Kayseri'de sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak haber verdi

Kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki H.D.'nin cansız bedeni köpeğinin havlaması sayesinde bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanın 13. katında tek başına kalan 54 yaşındaki H.D'den haber alamayan komşuları, evinde beslediği köpeğinin de sürekli havlamasından şüphelenince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi ile Talas Belediyesinin patievi görevlileri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖPEK KORUMAYA ALINDI

H.D'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı, köpek de patievine götürüldü.