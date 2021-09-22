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    Kayseri'de saksıdan uyuşturucu çıktı

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çiçek saksısı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 08:01
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    Kayseri'de saksıdan uyuşturucu çıktı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon yaptı.

    UYUŞTURUCUYU SAKSIYA SAKLADI

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çiçek saksısı içerisine gizlenmiş 101.30 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kayseri'de saksıdan uyuşturucu çıktı ViDEO

    Kayseri de saksıdan uyuşturucu çıktı #1

    Kayseri de saksıdan uyuşturucu çıktı #2

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