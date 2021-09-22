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Kayseri'de saksıdan uyuşturucu çıktı
Polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çiçek saksısı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 22.09.2021 - 07:41
- Güncelleme : 22.09.2021 - 08:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon yaptı.
UYUŞTURUCUYU SAKSIYA SAKLADI
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çiçek saksısı içerisine gizlenmiş 101.30 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de saksıdan uyuşturucu çıktı ViDEO