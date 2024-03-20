Kayseri'de sarrafı bıçaklayarak öldüren saldırgana ceza yağdı Kayseri'de girdiği dükkanda sarrafı boğazından bıçaklayarak öldürüp bilezik çalmaktan yangılanan sanığın cezası belli oldu.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda altın alma bahanesiyle sarraf dükkanına giren bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla sarraf Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak 1 bileziği çalıp kaçtı.

Ağır yaralanan Fatih N. ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışması başlattı.

450 saatlik görüntü incelendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının O.A. (23) olduğunu belirledi.

İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı, yapılan aramalarda şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi.

O.A. tutuklanırken Fatih N. ise 110 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ceza yağdı

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık O.A. ile avukatları, müşteki yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Savcı, sanık O.A. hakkında bir suçu izlemek ve delillerini saklamaya çalışmak, adam öldürmek, bıçak taşımak ve kullanmak, iş yerini silahla yağma ve cinayet suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanığın suçunun sabit olduğuna karar vererek O.A.'ya bıçakla adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası, yağma suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası ve bıçak taşıma ve soygunda kullanma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)