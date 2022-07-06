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    Kayseri'de şaşkına çeviren dolandırıcılık

    Kayseri’de taksicileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. ‘Hastamı çıkaracağım’ dediği taksicilerden para alıp kayıplara karışan şahıs, ekipler tarafından yakalandı.
    • 06.07.2022 - 16:03
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    Kayseri'de şaşkına çeviren dolandırıcılık

    Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi.

    Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı.

    Yakalandı

    Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktardığına göre şüphelinin şaşkına çevirdiği dolandırıcılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kayseri de şaşkına çeviren dolandırıcılık #1

    Kayseri de şaşkına çeviren dolandırıcılık #2

    Kayseri de şaşkına çeviren dolandırıcılık #3


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