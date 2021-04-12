Kayseri'de sevdikleri köpeği çalıp, kaçtılar

Bir ailenin sevme bahanesiyle bağlı olan köpeği çalıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde gelen 3 kişilik aile, bir dükkan önünde bağlı olan köpeği görüp, çevrede keşif yaptı.

ÖNCE SEVDİLER SONRA ÇALDILAR

Araçtan inen yaşı küçük bir çocuk, köpeğin yanına giderek sevmeye başladı. Bir süre sonra bağlı olan ipi çıkaran çocuk, köpekle birlikte ilerde kendisini bekleyen anne ve babasının yanına gitti. Daha sonra aracına binen şahıslar, gözden uzaklaştı.

"HAYVAN SEVGİSİ BÖYLE ÖĞRETİLMEMELİ"

Köpeği çalınan şahıs ise sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Küçük yaştaki çocuğa hayvan sevgisi böyle öğretilmemeli. Belki kendi çocuğunu mutlu ettiğini zanneden aile, başka birinin çocuğunu üzüyor ama farkında değil. Oğlum her gün köpeğini sorduğunda 'dükkanda duruyor' deyip geçiştiriyorum. Başka bir çocuk çaldı diyemiyorum." dedi.