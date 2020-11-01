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    Kayseri'de sevgililerin bıçaklı kavgası

    Kayseri'de birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, ikisi de birbirlerini ellerinden yaraladı.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 02:19
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    Kayseri'de sevgililerin bıçaklı kavgası

     

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Kamer Sokak'ta, bir süredir birlikte yaşayan sevgililer Seher K. ile Uğur B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

    Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Seher K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırmak istedi. Uğur B. ise bıçağı tutmak isterken elinden yaralandı. Kavgada Seher K. da bıçakla elinden yaralandı.

    Kayseri de sevgililerin bıçaklı kavgası #1

    İKİSİ DE ELLERİNDEN YARALANDI

    Komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bıçakla yaralanan sevgililerden Seher K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Uğur B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de sevgililerin bıçaklı kavgası #2

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