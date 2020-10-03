Kayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Sabah saatlerinde döndüğü evinde sevgilisini bir başkasıyla yakalayan adam gözaltına alınırken, 4 bıçak darbesi alan kişi de hastaneye kaldırıldı.

Sabah işten Kayseri’nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine gelen Doğan K. (45), 24 yaşındaki sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. (30) ile birlikte yakaladı.

Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.

4 BIÇAK DARBESİ ALDI

4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.