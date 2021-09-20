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- Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
- DHA
- 20.09.2021 - 12:42
- Güncelleme : 20.09.2021 - 13:07
Kayseri'de 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında 34 yaşındaki Şura Asena Altıntaş, evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kadını ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.
EVDEN ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU
Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin 2 suçtan aranan 39 yaşındaki Şükrü Teke olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Teke, ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu öne sürülen Altıntaş’ı pencereden attığını itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören genç kadın ise 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Şura Asena Altıntaş, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.