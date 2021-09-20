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    Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

    Oturduğu binadan aşağı düşen kadının çığlık seslerinin duyulması üzerine ekipler harekete geçti. Evde 2'nci bir kişinin olduğunu tespit eden polis, itiraf üzerine şüpheliyi tutukladı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:07
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    Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

    Kayseri'de 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında 34 yaşındaki Şura Asena Altıntaş, evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kadını ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.

    EVDEN ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

    Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin 2 suçtan aranan 39 yaşındaki Şükrü Teke olduğunu belirledi.

    Kayseri de sevgilisi tarafından 2 nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti #1

    ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Teke, ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu öne sürülen  Altıntaş’ı pencereden attığını itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören genç kadın ise 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

    Şura Asena Altıntaş, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

    Kayseri de sevgilisi tarafından 2 nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti #2

    Kayseri de sevgilisi tarafından 2 nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti #3

    Kayseri de sevgilisi tarafından 2 nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti #4

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