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Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'de sevgilisi tarafından 2'nci kattan atılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Oturduğu binadan aşağı düşen kadının çığlık seslerinin duyulması üzerine ekipler harekete geçti. Evde 2'nci bir kişinin olduğunu tespit eden polis, itiraf üzerine şüpheliyi tutukladı.