Petrol
111.53
0.68%
Euro
17.2218
1.09%
Dolar
16.0394
0.71%
Altın
964.29
1.63%
Borsa
2391
0.42%
Bitcoin
468.181
-2.54%
BTXN Coin
13.20
-1.27%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kayseri'de sevgilisini bıçaklayan cani tutuklandı

    Mezarlıkta buluştuğu kız arkadaşını boğazından bıçaklayan 15 yaşındaki B.A., cezaevine gönderildi.
    • 24.05.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de sevgilisini bıçaklayan cani tutuklandı

    Geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bir araya gelen sevgililer B.A. (15) ile Görkem O. arasında tartışma çıkmıştı.

    B.A., tartışmanın alevlenmesiyle Görkem O.'yu boğazından bıçakamıştı.

    Sağlık durumu ağır olan 15 yaşındaki genç kızın tedavisi sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Saldırgan tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; sevgilisini yaraladıktan sonra kendisini de bacağından yaralayan B.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de sevgilisini bıçaklayan cani tutuklandı #1

    Kayseri de sevgilisini bıçaklayan cani tutuklandı #2

    Kayseri de sevgilisini bıçaklayan cani tutuklandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Infantino: Katar'daki Dünya Kupası insanları birleştirecek
    Futbol

    Infantino: Katar'daki Dünya Kupası insanları birleştirecek

    2022 Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Zilkade ayının önemi...
    Yaşam

    2022 Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Zilkade ayının önemi...

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir