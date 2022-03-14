Kayseri’de sevgilisini öldürmüştü: Yargıtay kararını verdi

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan katil zanlısına indirimsiz verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

Evli olan Aslan Aydemir (41), 2 çocuk annesi sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ün (28) Kayseri’nin Talas ilçesi Deliçay Sokak'taki evine geldi.

28 Ekim 2019'da çift arasında çıkan tartışma sonucu, Aydemir, genç kadını ekmek bıçağı ile öldürdü.

Yakınlarının polise teslim ettiği Aslan Aydemir, mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Aslan Aydemir hakkında Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 25 Aralık 2019'da görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, son sözünde “Pişmanım” diyen Aydemir'i 'kasten öldürme'den ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Cezada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadı.

DOSYAYI YARGITAY’A TAŞIDILAR

Sanık Aslan Aydemir ile Tokgöz ailesinin avukatı, yerel mahkeme ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

CEZASI ONANDI

Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti.

Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.