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- Kayseri'de, seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri'de, seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Cayır cayır yanan otomobilden kendini son anda dışarı atan sürücünün burnu bile kanamazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- DHA
- 14.09.2020 - 07:40
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi dağ yolunda Ali Akkoyun yönetimindeki 38 EL 596 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre ön kısımdaki elektrik kontağı arızası nedeniyle alev aldı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sürücü Akkoyun kendisini son anda otomobilden dışarı attı.
İTFAİYE YETİŞTİ
Alev topuna dönen otomobil, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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HURDAYA DÖNDÜ
Olayın yaşandığı dağ yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciye yüklenerek götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.