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    Kayseri’de seyir halindeki otomobilde yangın

    Seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevre esnafının ilk müdahaleyi yapması ile alevlerin büyümesi engellendi.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:50
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    Kayseri’de seyir halindeki otomobilde yangın

    Kayseri'nin Develi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyir halinde olan otomobilde, bir anda yangın çıktı.

    Olayı fark eden çevre esnafı sürücünün yardımına koştu.

    Yapılan ilk müdahale ile alevlerin büyümesi önlendi

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

    Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Kayseri’de seyir halindeki otomobilde yangın #1

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