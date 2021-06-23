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- Kayseri’de seyir halindeki otomobilde yangın
Kayseri’de seyir halindeki otomobilde yangın
Seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevre esnafının ilk müdahaleyi yapması ile alevlerin büyümesi engellendi.
- İHA
- 23.06.2021 - 09:36
- Güncelleme : 23.06.2021 - 09:50
Kayseri'nin Develi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyir halinde olan otomobilde, bir anda yangın çıktı.
Olayı fark eden çevre esnafı sürücünün yardımına koştu.
Yapılan ilk müdahale ile alevlerin büyümesi önlendi
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi.