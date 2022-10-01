Kayseri'de sıfır daire beklerken kalp hastası çocuklarıyla çadıra kaldı

Bir yapı firması tarafından 11 yıl önce evleri alınarak apartman dairesi verileceği söylenen mahalle halkı, yıkılan evlerin yerine hiçbir şey yapılmayınca arsaya çadır açtı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde toplam 115 ev sahibi ile anlaşarak yeni daireler yapma vaadi veren bir yapı şirketi, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen arsaya hiçbir işlem yapmadı.

Evleri aldıktan 7 yıl sonra ev sahiplerine ikametleri boşaltmalarını ve kiralarını ödeyeceklerini söyleyen şirket yetkilileri, sadece 18 ay kira desteği sundu.

Arsaya çadır açtılar

Evlerinin bulunduğu arsada yeller esen mahalle sakinleri de boş arsaya çadır açarak müteahhidin verdiği taahhütleri yerine getirmesi için yetkililere seslendi.





"Evimiz olsaydı ben burada çadır kurmazdım"

Evini alamadığı için zor durumda olan ve arsaya çadır kuran Fatma Saim, "Ben buralar yıkıldığından beri kiradaydım. Artık kiramı veremez hale geldim. Oğlum sinir hastası çalışamıyor ve torunum kalp hastası.

Artık 'sesimi Cumhurbaşkanım da duysun' dedim ve çadırımı açtım. Şimdiye kadar kiramı verebiliyordum ama şimdi veremiyorum. Burada herkes zaten zor durumda, evlerden dolayı onlar da sağ olsunlar beni gören geldi.

Hepimiz sesimizi duyurmak istedik. Müteahhitten şikayetçiyiz. Evimizi yapsın artık. Kiramızı vereceğini söyleyerek kandırdı, evimizi yıktı ve bizi böyle ortada bıraktı. Arsamıza sahip çıkamıyoruz burada.

Ne ödeyecek durumumuz var ne de evimiz var. Eğer evimiz olsaydı ben burada çadır kurmazdım. 3 gündür buradayım. Kalp hastası çocukla buradayım ben sesimi duyurabilir miyim diye." ifadelerini kullandı.





"Milletin yapacak bir şeyi yok, oturacak evleri yok"

Evini 11 yıl önce müteahhide veren 61 yaşındaki İsmet Çamlar da, "Burada bulunan 115 hanenin hepsi Tekin İnşaat ile sözleşme yaptı. Fakat 11 sene oldu ve 11 senedir evlerimiz yapılmadı. 7 sene önce 'Herkes evlerini boşaltsın, kiralarınızı vereceğiz. Biz burayı yıkıyoruz, inşaata başlıyoruz.' dediler.

Fakat sadece 18 ay bir kira ödendi daha sonrasında da hiç kira ödenmedi. Kira ödenmediği gibi de hiçbir işlem yapılmadı. Şu anda da herkes mağdur. Sadece birkaç kişi değil 115 hane olarak mağdur. Biz Tekin İnşaatla muhatap oluyoruz, yerlerinde gidiyoruz ve onlar da belediye ile aralarındaki problemin çözülmediğini, belediyenin çözüm sağlamadığını ve yaptırmadıklarını söylüyorlar.

Buraya çadırlar kuruluyor çünkü 115 hanenin hepsi kirada. Kira fiyatları da ortada. Kimse veremiyor. O sebepten milletin yapacak bir şeyi yok. Oturacak evleri yok ve kirayı da ödeyemiyorlar. Yetkililerden bizim buranın sorununun çözülmesini ve bir an evvel yapılmasını istiyoruz.

Tekin İnşaat ve belediye kendi aralarında ne yapacaklarsa yapsınlar bizim evlerimizi, bu mağdur insanların sorunları bir an önce çözüme bağlansın istiyoruz. Evlerimiz yapılana kadar burada durmaya devam edeceğiz." dedi.



