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- Kayseri’de, sığınmacılar geri gönderme merkezinde yangın çıkardı
Kayseri’de, sığınmacılar geri gönderme merkezinde yangın çıkardı
- 20.08.2022 - 09:10
- Güncelleme : 20.08.2022 - 09:55
Kayseri-Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde, dün gece saatlerinde, ülkelerine gönderilmek istemeyen sığınmacılara tarafından yangın çıkarıldı.
Alevler kısa sürede büyüdü, merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez çalışanları, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına da engel olmak istediler
DHA’nın haberine göre; merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.
Kayseri’de, sığınmacılar geri gönderme merkezinde yangın çıkardı VİDEO
Askeri personel, olaya müdahale etti
Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gecenin ilerleyen saatlerinde söndürüldü.
Jandarma ekipleri, merkezde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.