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    Kayseri'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

    Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan E.B. yaralandı. E.B. hastaneye kaldırıldı.
    • 04.08.2022 - 04:28
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    Kayseri'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

    Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Yaralı tedavi altında

    E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı.

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    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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