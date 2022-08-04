Kayseri'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan E.B. yaralandı. E.B. hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı tedavi altında

E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı.





Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.