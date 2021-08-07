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    Kayseri'de simitçi, tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya çalıştı

    Simitçilik yapan bir esnaf, zabıta ekiplerinin tezgahını almasının ardından kendini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle esnafın kendini yakması engellendi.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 03:52
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    Kayseri'de simitçi, tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya çalıştı

    Kayseri’de zabıta tarafından simit tezgahları ellerinden alınan bir grup simitçi esnafı toplandı.

    U.T. isimli esnaf, yanında bidon ile getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı.

    SU VE YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE

    U.T.’nin benzini üzerine dökmesinin ardından güvenlik görevlileri yangın tüpleri ve su ile müdahale ederek kendini yakmasını engelledi.

    Kayseri de simitçi, tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya çalıştı #1

    "TAMAM DEDİKÇE ÜZERİMİZE GELİYORLAR"

    Tezgahı elinden alındığı için evine ekmek götüremediğini söyleyen U.T., “Ben Kayseri’de doğdum, büyüdüm. Biz memleketin evladıyız, zabıta bizim zabıtamız. Tamam dedikçe üzerimize geliyorlar” dedi.

    Kısa süre sonra sakinleştirilen U.T., yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürülürken, toplanan simitçiler de ekipler tarafından dağıtıldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de simitçi, tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya çalıştı #2

    Kayseri de simitçi, tezgahı elinden alınınca kendini yakmaya çalıştı #3

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