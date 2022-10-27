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    Kayseri'de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı

    Epilepsi hastası şoförün kullandığı seyir halindeki araç, önce kamyonete ardından park halindeki araca çarparak durdu. Çevredekiler, yaralı sürücüyü otomobilin camını kırarak kurtardı.
    • 27.10.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:51
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    Kayseri'de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı

    Direksiyon başında nöbet geçiren şoför, facianın eşiğinden döndü.

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan 45 yaşındaki Ali Ünsal, epilepsi nöbeti geçirdi.

    Önüne gelen araçlara çarptı

    Bunun üzerine yakınlardaki bir hastaneye gitmeye çalışan Ünsal, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil önce önce Refik Başgül idaresindeki kamyonete, ardından park halindeki araca çarparak durdu.

    Kayseri de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı #1

    Aracın camını kırdılar

    Olay yerine koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkarmak için uzun süre uğraştı.

    Kapısı kilitli olan otomobilin camını kıran vatandaşlar, Ünsal'ı bu şekilde çıkardı.

    Kayseri'de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı VİDEO

    Kayseri de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı #2

    Hastaneye sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

    DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı #3

    Kayseri de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı #4

    Kayseri de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı #5


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