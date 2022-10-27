Kayseri'de şoför, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı

Rize'de kızının ölümüne neden olan annenin cezai raporu tam çıktı

250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

Okan Buruk: Hakemleri de yeneceğiz

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