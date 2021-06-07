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    Kayseri’de şoka giren adam, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

    Arı sokması sonucu şoka giren 69 yaşındaki adam, hava ambulansı ile Felahiye ilçesinden alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:36
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    Kayseri’de şoka giren adam, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

    Kayseri’nin Felahiye ilçesi Acırlı Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Alkan’ı arı soktu.

    Anafilaktik şoka giren Alkan için ilk tedavisinin ardından Kayseri 112 merkezden hava ambulansı talep edildi.

    Talebin hızlı bir şekilde yanıt bulması ile ilçeye hava ambulansı gönderildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Alkan, Felahiye ilçesinden ambulans ile teslim alındı.

    Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kayseri’de şoka giren adam, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı #1

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