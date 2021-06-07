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- Kayseri’de şoka giren adam, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de şoka giren adam, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
Arı sokması sonucu şoka giren 69 yaşındaki adam, hava ambulansı ile Felahiye ilçesinden alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- İHA
- 07.06.2021 - 09:11
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:36
Kayseri’nin Felahiye ilçesi Acırlı Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Alkan’ı arı soktu.
Anafilaktik şoka giren Alkan için ilk tedavisinin ardından Kayseri 112 merkezden hava ambulansı talep edildi.
Talebin hızlı bir şekilde yanıt bulması ile ilçeye hava ambulansı gönderildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Alkan, Felahiye ilçesinden ambulans ile teslim alındı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.