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- Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı
Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı
- DHA
- 25.12.2020 - 16:44
- Güncelleme : 25.12.2020 - 17:47
Kayseri'de gurbetçi S.K'yı cep telefonundan arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp adının suç örgütüne karıştığını iddia ederek, para istedi.
S.K. da banka ve evde bulunan 150 bin Euro ve 20 bin doları evine yakın çöp konteynerinin yanına poşet içinde bıraktı.
PARAYI ALIP KAÇTILAR
Paraları alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K., polise şikayette bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
3 KARDEŞ DOLANDIRICI YAKALANDI
Ekipler dolandırıcıları yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılığı E.A., H.A. ve V.A. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde olduğu belirlenen 3 kişi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı.
Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı VİDEO
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.