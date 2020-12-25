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    Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı

    Telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları S.K.'nın 150 bin Euro ve 20 bin dolarını alarak kaçan 3 dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 16:44
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:47
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    Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı

     

    Kayseri'de gurbetçi S.K'yı cep telefonundan arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp adının suç örgütüne karıştığını iddia ederek, para istedi.

    S.K. da banka ve evde bulunan 150 bin Euro ve 20 bin doları evine yakın çöp konteynerinin yanına poşet içinde bıraktı.

    PARAYI ALIP KAÇTILAR

    Paraları alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K., polise şikayette bulundu.

    Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    3 KARDEŞ DOLANDIRICI YAKALANDI

    Ekipler dolandırıcıları yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılığı E.A., H.A. ve V.A. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde olduğu belirlenen 3 kişi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı.

    Kayseri'de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı VİDEO

    TUTUKLANDILAR

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    3 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

     


    Kayseri de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı #1

    Kayseri de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı #2

    Kayseri de suç örgütü bahanesiyle gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı #3

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