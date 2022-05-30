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    Kayseri'de sürekli kaşınan adam yardım bekliyor

    Kayseri’de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, yetkililerden yardım istedi.
    • 30.05.2022 - 10:37
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    Kayseri'de sürekli kaşınan adam yardım bekliyor

    Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir anda kaşınmaya başladı.

    Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu.

    Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

    "Kaşınmaktan duramıyorum, gecem gündüzüm birbirine karıştı"

    Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, “Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı’nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım. Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

    Kayseri de sürekli kaşınan adam yardım bekliyor #1

    Kayseri de sürekli kaşınan adam yardım bekliyor #2

    Kayseri de sürekli kaşınan adam yardım bekliyor #3


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