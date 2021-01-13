Euro
9.0485
-0.61%
Dolar
7.4327
-0.29%
Altın
442.93
-0.47%
Borsa
1.554
0.26%
Bitcoin
257.872
-0.99%
EXEN Coin
11.51
-0.34%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kayseri'de Suriye uyruklu şahıs, 2 ablasını bıçakladı

    Tartıştığı ablalarını bıçaklayan şahıs gözaltına alınırken, yaralı kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 13.01.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 16:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de Suriye uyruklu şahıs, 2 ablasını bıçakladı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu bir kişi, iki ablasıyla  henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda zanlı, 2 ablasını bıçakla yaraladı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zanlı ve babasını gözaltına aldı.

    Şüpheliler ile yaralıların kimlik belgelerinin olmadığı öğrenildi.

    Kayseri de Suriye uyruklu şahıs, 2 ablasını bıçakladı #1

    Kayseri de Suriye uyruklu şahıs, 2 ablasını bıçakladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir