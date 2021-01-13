Kayseri'de Suriye uyruklu şahıs, 2 ablasını bıçakladı

Tartıştığı ablalarını bıçaklayan şahıs gözaltına alınırken, yaralı kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu bir kişi, iki ablasıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda zanlı, 2 ablasını bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zanlı ve babasını gözaltına aldı.

Şüpheliler ile yaralıların kimlik belgelerinin olmadığı öğrenildi.