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- Kayseri'de sürü halinde gezen dağ keçilerine kurt saldırdı
Kayseri'de sürü halinde gezen dağ keçilerine kurt saldırdı
Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri, kurt saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda bir dağ keçisi telef oldu.
- İHA
- 09.12.2021 - 11:32
- Güncelleme : 09.12.2021 - 11:37
Kayseri'nin Tomarza ilçesine Aslantaş Mahallesi Yiğityolu mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürüsüne, kurt saldırdı.
DAĞ KEÇİSİ TELEF OLDU
Vahşi saldırı sonrası bir yabani dağ keçisi telef oldu.
Olayı gören mahalle sakinleri, nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisisin telef olmasına üzüldüklerini söyledi.