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    Kayseri'de sürü halinde gezen dağ keçilerine kurt saldırdı

    Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri, kurt saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda bir dağ keçisi telef oldu.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 11:37
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    Kayseri'de sürü halinde gezen dağ keçilerine kurt saldırdı

    Kayseri'nin Tomarza ilçesine Aslantaş Mahallesi Yiğityolu mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürüsüne, kurt saldırdı.

    DAĞ KEÇİSİ TELEF OLDU

    Vahşi saldırı sonrası bir yabani dağ keçisi telef oldu.

    Olayı gören mahalle sakinleri, nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisisin telef olmasına üzüldüklerini söyledi.

    Kayseri de sürü halinde gezen dağ keçilerine kurt saldırdı #1

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