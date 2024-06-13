Kayseri'de süt kovasına düşen bebek öldü Melikgazi'de süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine kan donduran bir olay yaşandı.

Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B., iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

L.B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)