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    Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 01:30
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    Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

    Kayseri'de ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Salkımsöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı.

    TABANCA İLE YARALANDI

    Tartışmanın büyümesiyle F.G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan F.G. tedavi altına alındı.

    Kayseri de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı #1

    KAÇAN ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı #2

    Kayseri de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı #3


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