Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Kayseri'de ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Salkımsöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı.

TABANCA İLE YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle F.G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan F.G. tedavi altına alındı.





KAÇAN ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



