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Kayseri'de takla atan otomobil karton gibi ezildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atan otomobil, karton gibi ezilirken araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 23.11.2020 - 16:13
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde Cemal Y.'nin kullandığı Fiat Tempra marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
Otomobilin takla atmasıyla meydana gelen kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulansla hastaneye kaldırılan Cemal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.