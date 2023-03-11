Kayseri'de taksiciyi öldüren şahıs, Antalya’da yakalandı Seyir halindeyken yolcuların saldırısına uğrayan, sonrasında da o yolculardan biri tarafından başından tabanca ile taksici öldü. Taksicinin katili ise Antalya’da yakayı ele verdi. Zanlının cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular, taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Taksici öldü Şoförün vurulması ile taksi yol üzerindeki bir binanın bahçesine girerken, şüpheliler kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 650 saatlik kamera kaydı izlendi Talihsiz şoförün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana gelen feci olay sonrası 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Antalya'ya kaçtı Cinayeti işleyen şüphelinin E.K. (27) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın Antalya'ya kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayetin sebebi: Alacak verecek meselesi Şahsın kaldığı evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilirken, E.K. ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavga sonucu işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.