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    Kayseri'de tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki Durdu K., tamir için çıktığı çatıdan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitirdi.
    • 01.07.2022 - 19:09
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    Kayseri'de tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Durdu K. tamir için çatıya çıktı.

    Burada dengesini kaybeden Durdu K., yaklaşık 2.5 metrelik yükseklikten beton zemine çakıldı.

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Ekipler yaptıkları ilk müdahalede talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, Durdu K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi #1

    Kayseri de tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi #2

    Kayseri de tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi #3


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