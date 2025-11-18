Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü: İşletmenin çatısında yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Hayrullah E. ile oğlu F.A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyümesi ile F.A.E., bıçakla babasını yaraladı.

AĞIR YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrullah E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Hayrullah E., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan F.A.E. ise polis ekiplerinin çalışması ile Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmenin çatısında yakalandı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen F.A.E., polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.