Kayseri'de baba oğul arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda baba hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E. (35) tartışma sırasında babası Ahmet Ekinci'yi (65) önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

Kayseri'de tartıştığı babasını öldürdü VİDEO







