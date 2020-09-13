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    Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakladı

    Boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 15:53
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 15:53
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    Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakladı

    Konya'dan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine gelen Okan T., ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip ederek bıçaklı saldırıda bulundu.

    Boynundan yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, saldırgan koca etkisiz hale getirildi.

    KADININ DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşegül T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakladı

    SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

    Saldırgan, polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alınırken, o anlar ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri de tartıştığı eşini bıçakladı #1

    Kayseri de tartıştığı eşini bıçakladı #2

    Kayseri de tartıştığı eşini bıçakladı #3

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