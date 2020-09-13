Boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Konya'dan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine gelen Okan T., ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip ederek bıçaklı saldırıda bulundu.

Boynundan yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, saldırgan koca etkisiz hale getirildi.

KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşegül T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakladı

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan, polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alınırken, o anlar ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.