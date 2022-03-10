Ş.T isimli şahıs, tartıştığı kadını 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden iterek ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ş.A.A. (34), binanın 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü.

PENCEREDEN İTTİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın, 1 hafta sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kazara düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı.

ZANLI TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda, düşme öncesi ikametten bağrışma sesleri geldiği, olay sırasında mağdurun ikamette yalnız olmadığı, başka bir adamın olduğu ve olaydan sonra kaçtığı tespit edildi.

Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin 2 ayrı suçtan da aranması bulunan Ş.T. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de tartıştığı kadını penceren iten şahsa 25 yıl hapis VİDEO

HAPİS CEZASI 25 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.T. ile avukatı hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması alınan Ş.T., önceki mahkemelerde verdiği ifadeleri tekrar ederek suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda Ş.T.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet; sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek takdiri indirim uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.