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Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı

Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen kadının 8 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.