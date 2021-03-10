Kayseri'de tartıştığı komşusunu vurup, teslim oldu

Kayseri'de tartıştığı komşusunu vurup, teslim oldu

Öğretmen olan komşusu tarafından silahla vurulan O.D., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yunus Emre Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. arasında tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KOMŞUSUNU BAŞINDAN VURDU

M.D. yanındaki silah ile O.D.'nin başına ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

POLİSE TELİM OLDU

M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, O.D.'nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de tartıştığı komşusunu vurup, teslim oldu VİDEO