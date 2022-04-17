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- Kayseri'de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler
Kayseri'de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler
- 17.04.2022 - 15:07
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşlardan dördü, diğer iki genci darp etmeye başladı.
Evi yakıp arkadaşları evde kilitli bıraktılar
Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, arkadaşlarının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Korkuluğa sıkışan 2 kişi kurtarıldı
İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına müdahale edildi. Evin penceresi ile demir korkuluk arasına sıkışan 2 kişi, korkuluk demirlerinin kesilmesiyle yanan evden çıkarıldı.
Yangın kontrol altına alınırken polis şüphelileri arıyor
İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla da yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.