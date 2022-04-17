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    Kayseri'de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler

    Kocasinan ilçesindeki bekar evinde tartışma yaşayan arkadaşlardan bir kısım evi ateşe verdi. Ardından evin kapısını kilitleyerek 2 kişiyi ateşler içinde bırakan gençler aranıyor.
    • 17.04.2022 - 15:07
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    Kayseri'de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşlardan dördü, diğer iki genci darp etmeye başladı.

    Evi yakıp arkadaşları evde kilitli bıraktılar

    Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, arkadaşlarının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Korkuluğa sıkışan 2 kişi kurtarıldı

    İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına müdahale edildi. Evin penceresi ile demir korkuluk arasına sıkışan 2 kişi, korkuluk demirlerinin kesilmesiyle yanan evden çıkarıldı.

    Yangın kontrol altına alınırken polis şüphelileri arıyor

    İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla da yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #1

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #2

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #3

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #4

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #5

    Kayseri de tartıştıkları arkadaşını yaktıkları eve kilitlediler #6

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