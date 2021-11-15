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    Kayseri'de tarzan gibi tırmandı, tek hamlede pencereyi açtı

    Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başlattığı operasyon sonucunda 5 ayrı hırsızlık olayında şüphelileri yakaladı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 23:13
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    Kayseri'de tarzan gibi tırmandı, tek hamlede pencereyi açtı

    Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.

    Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı.

    Kayseri'de tarzan gibi tırmandı, tek hamlede pencereyi açtı VİDEO

    EVİN CAMINA TIRMANARAK TEK HAMLEDE CAMI AÇTI

    A.K.’nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Yakalanan şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri de tarzan gibi tırmandı, tek hamlede pencereyi açtı #1

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