Kayseri'de temizlik görevlisi kıyafetli polis, firari hükümlüyü yakaladı

Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Kazım P (26), polisin titiz operasyonu sayesinde evinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan 18 dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Kazım P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda uzun süredir aranan şüphelinin Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesindeki bir evde olduğu belirlendi.

TEMİZLİK PERSONELİ KILIĞINDA OPERASYON

Evin önünde uzun süre nöbet tutan ve kapıyı çaldığında Kazım P.’yi bulamayan polis, temizlik görevlisi kıyafetiyle eve girmeyi denedi.

Evleri temizlemek için geldiğini söyleyerek kapıyı çalan polis, firari şüpheliyi yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis üzerindeki temizlik görevlisi kıyafetiyle hükümlüyü Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.















