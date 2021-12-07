Kayseri'de tır, geri manevra yapan araca vurdu: 2 ölü, 1 yaralı

İ.P, idaresindeki tır geri manevra yapan İ.K, yönetimindeki araca çarptı. Yaşanan kaza sonrasında İ.K, ile K.K, yaşamını yitirirken, oğulları ise yaralandı.

Kayseri'nin Barsama Mahallesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

İdris Pekmez yönetimindeki 34 CJE 733 plakalı TIR, akaryakıt istasyonuna girmek için geri manevra yapan İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobile çarptı.

ÇİFT ARAÇTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hurdaya dönen otomobilde sürücü İzzet Karakuş ile yanında bulunan Kadriye Karakuş hayatını kaybederken, oğulları Talip Karakuş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Talip Karakuş'u Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Kazada yaşamını yitiren İzzet ve Kadriye Karakuş çifti ise, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkarıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Karakuş çifti, otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.