Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeşilhisar ilçesindeki kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kilcan mevkiinde, Arif G.'nin kullandığı 51 AAG 220 plakalı otomobil, aynı yönde giden Emin G. yönetimindeki 38 ZS 912 plakalı tıra yandan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hatice. K (35), Enes K. (5), Hamiyet G. (65) ve Latif G. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.