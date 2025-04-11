Kayseri'de tırla çarpışan otomobildeki çift can verdi

AA & Ensonhaber

Kayseri'de Pınarbaşı kara yolunun 40. kilometresinde Mehmet Karataş'ın (68) kullandığı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve eşi Fatma Karataş (60), ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Karataş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.