Hacılar ilçesinde arazisine 19 Mayıs günü ay ve yıldız şeklinde tohum eken Ömer Dede, 29 Ekim’de hasat yapacağını söyledi. Arazide ayçiçeklerinden oluşan ay ve yıldız şeklinde bir görünüm oluştu.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Ömer Dede, 19 Mayıs günü arazisine tohumlarla ay ve yıldız şekli çizdi.

Farkındalık oluşturmak istediği için aklına böyle bir fikir geldiğini belirten Dede’nin ektiği tohumlar büyüdü.

Arazide ayçiçeklerinden oluşan ay ve yıldız şeklinde bir görünüm oluştu.

“19 MAYIS’TA EKTİM, 30 AĞUSTOS’TA ÇOK GÜZEL ÇİÇEK AÇTI”

19 Mayıs günü ektiği tohumların hasadını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacağını aktaran Dede, şu ifadeleri kullandı:

“Evde oturuyordum, 19 Mayıs paylaşımları yapmışlar. Yıllar önce stadyumlarda yapılan 19 Mayıs kutlamalarında insanların bayrak açmalarını düşündüm. Farkındalık oluşturmak için kalıcı bir şey yapmak istedim. Tarlaya ayçiçeği ektim. 19 Mayıs günü ektim, 30 Ağustos'ta çok güzel çiçek açtı, görsel bir şölen oluşturdu. 29 Ekim günü de hasat etmeyi planlıyorum.





“BAYRAK SEVGİSİ KALBİMİZDE OLAN BİR SEVGİ”

Burada toplamda 17 kilo kadar bir tohum kullandım, 1 buçuk ton kadar mahsul bekliyorum. Bayrak sevgisi kalbimizde olan bir sevgi. Vatansız ve bayraksız bir ülke olamaz. Biz de bunu burada çiftçilik marifetiyle tarlaya nakşetmek istedim. Birden gelişti. Bunu yapmak için de 3 saat uğraştım.”

Kayseri’de, tohumlarla arazisine ay ve yıldız çizdi VİDEO

