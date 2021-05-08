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    Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

    Kayseri'de meydana gelen kazada kaldırıma çıkan otomobil ters döndü.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 17:57
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    Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

    Kocasinan'da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Aysun Ş., geçirdiği kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    KALDIRIMDAKİ AĞACI DA SÖKTÜ

    Ters dönen araç, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü. Otomobilde sıkışan Aysun Ş., olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu.

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    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Aysun Ş.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

    Hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de trafik kazası: 1 yaralı #2

    Kayseri de trafik kazası: 1 yaralı #3

    Kayseri de trafik kazası: 1 yaralı #4

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