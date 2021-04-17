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- Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı
Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan kadını kurtarmak için kalp masajı yaptı.
- İHA
- 17.04.2021 - 15:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Sivas Caddesi Doğu Sanayi mevkisinde, Tolga T. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisi ile tramvay durağına çıkıp diğer yola indi.
Araç sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Otomobil içerisinde bulunan Ayten Ö., Arzu Ö., Azra Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI YAPILDI
Ağır yaralanan Ayten Ö. için sağlık ekipleri yoğun çaba sarf etti.
Ayten Ö., yapılan kalp masajı ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.