Dolar
6.8534
0.0934%
Euro
7.7047
-0.0142%
Altın
1775.36
0.2886%
Borsa
116914.97
1.3874%
G. Altın
391.504
0.4054%
Bitcoin
62382.03
-1.816%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

    Tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
    • AA
    • 02.07.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı #1

    Kayseri Bünyan'da tır, otomobile çarptı.

    Sağlık Mahallesi'nde Tekin Akkaya'nın kullandığı 06 ZHK 40 plakalı otomobil, Mustafa Börkü yönetimindeki plakası belirlenemeyen tır ile çarpıştı.

    7 YARALI

    Kazada, sürücü Akkaya ile otomobildeki Melek, Sebiha, Kezban, Hasret, Buğlem ve Canberk Akkaya yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı #2

    Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı #3

    Görüş Bildir