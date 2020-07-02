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- Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
- AA
- 02.07.2020 - 17:56
Kayseri Bünyan'da tır, otomobile çarptı.
Sağlık Mahallesi'nde Tekin Akkaya'nın kullandığı 06 ZHK 40 plakalı otomobil, Mustafa Börkü yönetimindeki plakası belirlenemeyen tır ile çarpıştı.
7 YARALI
Kazada, sürücü Akkaya ile otomobildeki Melek, Sebiha, Kezban, Hasret, Buğlem ve Canberk Akkaya yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.