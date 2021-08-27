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    Kayseri'de traktör üzerinde aşı oldu

    Aşı haritasında maviye dönen Kayseri’de rahatsızlığından dolayı traktörden inemeyen yaşlı kadına bulunduğu yerde aşı yapıldı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 10:47
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    Kayseri'de traktör üzerinde aşı oldu

    Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Aşı haritasında da maviye dönen kentte mobil ekipler vatandaşların ayağına kadar giderek aşılarını yapıyor.

    HER KOŞULDA AŞI HİZMETİ

    Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’nde aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, aşı zamanı gelen Ayşe teyzeyi traktör üzerinde çalışırken buldu.

    Rahatsızlığından dolayı traktörden inemeyen Ayşe teyzeye ekipte yer alan Sariye ebe traktörün üzerinde aşısını vurdu.

    Kayseri de traktör üzerinde aşı oldu #1

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