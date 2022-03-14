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    Kayseri'de tüfeğini temizlerken, kendini vurdu

    30 yaşındaki Murat Şahin, temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:33
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    Kayseri'de tüfeğini temizlerken, kendini vurdu

    Saat 13.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'taki 2 katlı binada yaşayan Murat Şahin, evde bulunan av tüfeğini temizlemek istedi.

    30 yaşındaki Şahin, temizlik yaptığı sırada kazara tetiğe dokundu ve tüfeğin ateş almasıyla karın bölgesinden vuruldu.

    AĞIR YARALANDI

    Evdeki yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Şahin'i ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri de tüfeğini temizlerken, kendini vurdu #1

    Kayseri de tüfeğini temizlerken, kendini vurdu #2

    Kayseri de tüfeğini temizlerken, kendini vurdu #3


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