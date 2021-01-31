Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üç kez takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yola fırlayarak yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, Mehmet S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

YOLA FIRLAYAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Üç kez takla atan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet S. yola fırlayarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de üç takla atan otomobilin sürücüsü yola fırladı VİDEO

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