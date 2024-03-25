Kayseri'de üvey kızını istismar eden sapığa 15 yıl hapis

Kayseri'de kan donduran aile için cinsel istirmar davasında karar çıktı.
2023'ün Mart ayında 51 yaşındaki S.E., boşanma aşamasında olduğu eşinin 15 yaşındaki kızı B.T.’ye cinsel istismarda bulundu.
Öğretmene anlattı dava açıldı
Mağdur kızın rehber öğretmenine 4 yıl boyunca istismara uğradığını söylemesi ve annesine olayı anlatması sonrası şüpheli üvey baba hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.
Beraatini istedi
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık S.E. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Suçsuz olduğunu söyleyen sanık S.E., “Adaletinize sığınıyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza geldiğim için özür dilerim. Beraatimi istiyorum.” dedi.
15 yıl ceza verildi
Mahkeme heyeti, sanık S.E’yi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış