Kayseri'de üvey kızını istismar eden sapığa 15 yıl hapis Üvey kızı B.T.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.E., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Kayseri'de kan donduran aile için cinsel istirmar davasında karar çıktı.

2023'ün Mart ayında 51 yaşındaki S.E., boşanma aşamasında olduğu eşinin 15 yaşındaki kızı B.T.’ye cinsel istismarda bulundu.

Öğretmene anlattı dava açıldı

Mağdur kızın rehber öğretmenine 4 yıl boyunca istismara uğradığını söylemesi ve annesine olayı anlatması sonrası şüpheli üvey baba hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Beraatini istedi

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık S.E. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık S.E., “Adaletinize sığınıyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza geldiğim için özür dilerim. Beraatimi istiyorum.” dedi.

15 yıl ceza verildi

Mahkeme heyeti, sanık S.E’yi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)