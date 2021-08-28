Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
404.743
-0.07%
EXEN Coin
26.26
-2.19%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 21:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

    Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T.'yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yi bıçakladı.

    ÇIKAN TARTIŞMADA KAN AKTI

    Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı #1

    Kayseri de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı #2

    Kayseri de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı #3

    Kayseri de uyardığı kadın tarafından bıçaklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir