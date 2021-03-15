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- Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi
Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi
- AA
- 15.03.2021 - 12:56
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:07
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren şüpheliler için çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
2 TON KİMYASAL MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Eğitimli köpekler "Athena" ve "Jack"in de kullanıldığı aramalarda metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler; İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi VİDEO