Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, metamfetamin yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren şüpheliler için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 TON KİMYASAL MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli köpekler "Athena" ve "Jack"in de kullanıldığı aramalarda metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler; İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi VİDEO